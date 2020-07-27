В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе

Правоохранители обнаружили в интернете видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции установили организатора вечеринки, которым оказался 29-летний местный житель.

Выяснилось, что на одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное (предназначенное для имитации выстрела холостыми патронами) оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия.

По факту инцидента проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов корпоратива. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования.