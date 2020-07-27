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27.07.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

В Сочи женщина попыталась за взятку пересечь границу с Абхазией

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На автомобильном пункте пропуска "Адлер" сотрудники пограничного контроля выявили россиянку без разрешительных документов на право пересечения границы с Абхазией. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Женщина попыталась дать взятку в размере пяти тысяч рублей пограничному наряду, чтобы пересечь границу. Ее предупредили об уголовной ответственности и отказали в пропуске.

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В этом году с момента закрытия границы пограничное управление зарегистрировало шесть аналогичных фактов. Об этих случаях сотрудники докладывали руководству о случившемся. По всем фактам приняты процессуальные решения.

Пограничное управление напоминает, что за такие противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность. Так, санкцией статьи 291.2. УК РФ (мелкое взятничество - до 10 тысяч рублей) действия наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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