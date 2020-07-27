В Волгограде ревнивец заживо сжег соперника

В Волгоградской области под суд отправится 40-летний ревнивец, который заживо сжег своего соперника. Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщили в прокуратуре по Волгоградской области, по версии следствия, обвиняемый поссорился со своим знакомым. Конфликт между мужчинами вспыхнул из-за того, что один из них начал оказывать знаки внимания сожительнице другого.

В порыве ревности один соперник вывел другого в подъезд, облил его дизтопливом и поджег. От полученных ожогов пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемому вменяется статья "убийство с особой жестокостью".