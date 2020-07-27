Как проходит самая необычная вступительная кампания в вузы, когда из-за пандемии коронавируса все мероприятия переведены в онлайн-формат? Сейчас в некоторых регионах снимают ограничения: у абитуриентов снова появилась возможность прийти в вуз лично и отдать документы. Но у многих еще не сдан ЕГЭ. И пока ребята ждут экзаменов, вузы уже подводят промежуточные итоги. С какими "сюрпризами" пришлось столкнуться? Что больше всего волнует будущих студентов?

Молодежи удобно все делать в своем "кабинете" на сайте вуза. Лично в приемную комиссию приходят не многие. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

- Наши абитуриенты в основном ждут результатов ЕГЭ, чтобы подать полный комплект документов, - рассказал начальник управления нового набора Томского государственного университета Евгений Павлов. - И это неплохо. Узнав свои баллы, они смогут объективно оценить шансы и выбрать оптимальный вариант для поступления.

По словам Павлова, "жара" начнется в конце июля - начале августа, когда будут известны все результаты Единого. Кстати, в ТГУ дистанционный прием не в новинку: онлайн-подача через личный кабинет работает здесь восемь лет. В прошлом году таким путем пошли примерно 60 процентов абитуриентов.

Дистанционный прием - штука удобная. Не нужно ехать лично в пять вузов, поэтому число иногородних абитуриентов заметно выросло

В Уральском федеральном университете ситуация немного другая: там уже принято более 6 тысяч заявлений на поступление и по наполнению "личных кабинетов" ясно, что многие полностью готовы к подаче документов. Однако опять же ждут ЕГЭ.

- Радует, что для многих абитуриентов все онлайн-процедуры понятны и удобны, - говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Конечно, возможность лично поговорить с сотрудниками приемной комиссии важна, но чаще - для родителей. С другой стороны, у ребят из отдаленных территорий могут быть сбои со связью, а значит, и сложности с дистанционной подачей документов. Поэтому такой формат может стать массовым, но и другие способы будут актуальны.

В Пензенском технологическом госуниверситете ждут открытия приемной комиссии для очных консультаций.

- Как показывает наш опыт, часто именно во время таких встреч и формируется выбор нужного направления подготовки, - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии ПГТУ Валерий Люсев. - Пока мы работаем на дистанте, но со снятием ограничений в регионе готовы вернуться к привычному формату.

В Тульской области ограничения уже сняты: абитуриенты могут обращаться в приемные комиссии лично. Думаете, выстроились очереди? Как бы не так.

- Молодежи удобно все делать в личном кабинете на сайте вуза, - делится проректор по учебной работе Тульского госуниверситета Владислав Котов. - Как правило, полностью сформировать электронное заявление получается за один сеанс. И даже если вдруг ошибся, сохраняется черновик, с которым можно работать в следующий раз. Так что "повидаться" в приемную комиссию лично приходят немногие.

Сюрпризом нынешнего приема стало то, что электронная подача, как ни странно, не всегда экономит время. Как все работает? Модераторам на стороне вуза необходимо одобрить полученные заявления, перепроверить все заполненные данные, отправить подтверждение абитуриенту, получить от него ответ. Только тогда информация отразится на сайте и можно считать, что документы приняты. А абитуриенты нередко забывают проверять почту. Срабатывает стереотип: отдал ("отправил") документы в вуз, значит, автоматически участвую в конкурсе. Иногда приходится ждать чуть ли не неделю.

Возможность лично пообщаться с сотрудниками вуза важна, но чаще - для родителей

Какие еще подводные камни?

- В этот необычный прием ребятам разрешено не приносить в вуз оригиналы аттестатов, зачисление проходит по заявлению о согласии, которое пишет абитуриент, - комментирует проректор по учебной работе Российского нового университета (РосНОУ) Александр Шабанов. - Если согласие уже написано, но вы решили поступать в другой вуз, не беда: его можно отозвать. Но вуз должен оперативно внести изменения в единую информационную систему, чтобы они были видны всем. Иначе зачислить не получится: система будет показывать, что заявление до сих пор у вуза-конкурента. Поэтому здесь нужна особая ответственность сотрудников всех приемных комиссий. Лишние переживания абитуриентам ни к чему.

В целом в вузах отмечают: дистанционный прием - штука удобная. Не нужно ехать лично в пять вузов, ребятам из других городов легче и технически, и финансово. Поэтому число иногородних абитуриентов заметно выросло. Конечно, растет и конкуренция между университетами. Но она только на пользу.

Что по популярным направлениям? Пока в топе в разных вузах "Лечебное дело", "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Юриспруденция", "Нефтегазовое дело".