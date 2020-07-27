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27.07.2020 09:18
Рубрика: Происшествия

На Ямале экс-чиновник избивал и запирал в погребе сожительницу

Текст: Татьяна Воробьева

Мировой судья вынес приговор по делу бывшего главы муниципального образования Шурышкарское, который угрожал убить свою сожительницу, избивал ее и запирал голую в подвале.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала, в ноябре 2019 года он разозлился на женщину за то, что та выходила из дома без его разрешения. Он кинул ей в голову цветочный горшок, обрезал волосы и избивал. Заставил раздеться и запер в погребе на пять часов. А когда вывел оттуда, пристегнул наручниками к металлическому ящику и продолжил издеваться.

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"Он взял пистолет и, угрожая убийством, нанес рукояткой множественные удары по голове женщины. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму", - сообщили в прокуратуре.

Дождавшись, когда садист уйдет, женщина освободилась от наручников и выпрыгнула со второго этажа на улицу. Она сломала ногу, но сумела добраться до соседа, который помог ей доехать до больницы.

Суд обвинил экс-чиновника по ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий) и по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы с запретом выходить из дома ночью, выезжать за пределы района и изменять место жительства.

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