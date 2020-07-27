На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода

В Златоусте Челябинской области завершено расследование уголовного дела 25-летней женщины, на несколько суток оставившей без присмотра 11-месячного сына и трехлетнюю дочь. Младенец скончался от обезвоживания и истощения, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из квартиры в городе Златоуст, оставив без присмотра двух малолетних детей и взяв с собой только семилетнего ребенка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Через три дня, не сумев дозвониться до дочери, в квартиру пришла бабушка детей. Она обнаружила мертвым младенца и девочку в крайней степени истощения.

Действия матери квалифицированы по статьям об оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Трехлетняя дочь и семилетний сын обвиняемой переданы в органы соцзащиты. Поставлен вопрос о лишении матери родительских прав. Уголовное дело направлено в суд, отметили в ведомстве.