Как проходит тестирование беспилотных автомобилей на Крайнем Севере

Испытание машин, управляемых исключительно искусственным интеллектом, проходит сейчас в 13 регионах страны, начиная с марта этого года. В их числе северные - Югра и Ямал.

Выбор на последние пал не случайно, во-первых, здесь ведется активная добыча нефти и газа, осваиваются новые месторождения, и потенциальные возможности использования машин без водителей в условиях очень сурового климата даже оценить невозможно. А во-вторых, на Крайнем Севере очень низкая плотность населения, на Ямале, например, всего один человек на два с половиной квадратных километра, а значит, и риск аварий минимален.

Сейчас Югра готовится уже ко второму этапу испытаний, на прошлой неделе правительство региона подписало соглашение с одним из предприятий по добыче нефти об ответственности сторон, учитывающее все возможные нюансы безопасности этого эксперимента. Запланировано, что целая колонна отечественных большегрузов, без водителей за рулем пройдет тысячи километров по зимней дороге уже через несколько месяцев.

Между тем, три месяца назад на Южной части Приобского месторождения нефтяники уже испытали, как работает на дорогах между промыслами беспилотный электромобиль ГАЗель Next Электро. Искусственный интеллект свободно определял препятствия на пути следования, - транспорт, пешеходов, животных. И в зависимости от ситуации на дороге автомобиль либо менял траекторию и скорость, либо на время останавливался. Была проверена и надежность связи беспилотника с центром дистанционного контроля.

Средняя скорость при тестировании составила 40 км в час. Общий пробег в беспилотном режиме превысил 90 км. Электромобиль успешно справился со всеми заданиями при полном соблюдении правил движения. В результате машина подтвердила свою эффективность при движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 км.

Все уточняющие требования по итогам эксперимента были направлены на завод-производитель. После необходимых доработок беспилотник пройдет второй этап испытаний.

Как отмечают представители предприятий ТЭК, в перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Югре.

Но пожалуй, особенно впечатляющие испытания беспилотников прошли на Ямале, на Восточно-Мессояхском месторождении.

Картина, как в фантастическом фильме. По дороге двигались друг за другом несколько КАМАЗов, в кабинах ни души, и только руль периодически приходил в движение, как будто им управлял человек-невидимка. Машины прошли в общей сложности 2500 километров.

И как говорят участники эксперимента, продемонстрировали весь потенциал своего цифрового ресурса. Они за доли секунды распознавали препятствия на дороге, прогнозировали траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки, обменивались информацией через дублируемые системы связи, и двигались по заданным маршрутам с высокой точностью.

Контроль за перемещением беспилотников на всем протяжении пути, - по тундре, зимним дорогам, территории нефтепромысла - осуществлялся из общего центра управления. Кроме того, за колонной все же следовала машина сопровождения с людьми.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств - неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные большегрузы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках. Иными словами, машины беспилотники никогда не спят, не болеют, и готовы работать хоть круглые сутки.

- За такими решениями будущее, они неизбежно появятся на самых разных производствах. Те, кто первыми внедрит у себя беспилотные технологии, в ближайшие годы окажутся значительно впереди конкурентов, - резюмировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

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Эксперимент по использованию беспилотных автомобилей в нашей стране продлится до 1 марта 2022 года. Кроме Югры и Ямала в нем участвуют Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Чувашская Республика, Краснодарский край, Санкт-Петербург. А также Москва и Татарстан, где испытания беспилотников начались еще два года назад.

В столице беспилотные автомобили тестируются преимущественно в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе.

В Москве на дорогах общего пользования свои разработки тестируют "Яндекс" и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, в Татарстане на заводской территории - "КамАЗ". Задача разработчиков - проводить успешные тестирования оборудования, собирать данные и разрабатывать возможные гипотезы коммерциализации. По итогам эксперимента будут определены сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования.

Между тем:

При проектировании систем с искусственным интеллектом перед разработчиками во всем мире стоит ответственная задача учесть риски не только технологические, но и юридические, правовые и этические. Вот лишь один из примеров. Какой алгоритм работы нужно заложить в гипотетической ситуации, когда на дороге перед машиной неожиданно появляется старушка, а с другой стороны - маленький мальчик? То есть проблема выбора состоит в том, что кто-то неизбежно должен пострадать.

В реальной жизни исход этой конфигурации на дороге зависит от индивидуальных физиологических особенностей водителя, его реакции, - словом, того, как сработает человеческий мозг в этой экстремальной ситуации. А как интеллектуальной системе решить эту заведомо неразрешимую задачу? Заложить в алгоритм действия частотность поведения водителей в таких ситуациях? Пожертвовать старушкой? И кому на откуп дать решение этой задачи, при которой по сути будут вершиться судьбы людей. Отдельно взятому коллективу разработчиков? И как потом быть с юридическими последствиями этой дорожной дилеммы? Вопросов масса.

Показательно, что эксперты высказывают различные подходы к принципам установления ответственности за действия ИИ. От полного освобождения кого-либо от ответственности, по аналогии с обстоятельствами непреодолимой силы. Ответственности конкретного субъекта -производителя, разработчика, владельца, пользователя и т.д. И вплоть до личной ответственности роботов при условии наделения их правами и обязанностями, статусом электронной личности. И пока тема остается остро дискуссионной.

Объединяет дискутирующие стороны общее понимание, что при массовом использовании беспилотных автомобилей число аварий на дорогах, напротив, резко снизится. Поскольку искусственному интеллекту не свойственно болеть, отвлекаться за рулем, употреблять алкоголь, наркотики, да и просто рисковать без причины.