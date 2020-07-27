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27.07.2020 14:12
Рубрика: Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Текст: Юлия Мякишева

Суд огласил приговор по делу 19-летнего екатеринбуржца, который убил пьяную несовершеннолетнюю девушку после того, как она оскорбила и ударила его.

Инцидент произошел 5 ноября 2019 года на улице Машиностроителей в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Подсудимый встретил группу подростков, среди которых была пострадавшая. Они преследовали парня около получаса, он пытался скрыться, не реагировать на оскорбления и не провоцировал конфликт. Но девушка стала материться на парня, угрожать ему, а потом ударила по голове.

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Эти действия вызвали у подсудимого состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения - аффекта. После этого молодой человек достал из кармана куртки нож и ударил обидчицу. Она скончалась в больнице на следующий день.

Эксперты подтвердили, что молодой человек не болен каким-либо расстройством, является психически здоровым. В момент совершения преступления он находился в состоянии, которое оказало существенное влияние на деятельность и сознание. Его сознание фиксировалось на защите, а угрозы он воспринимал реально, поскольку был ниже и худее преследовавших его подростков.

Вину в совершении преступления молодой человек признал в полном объеме. Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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