В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория

Власти Челябинской области прокомментировали экстренную эвакуацию 21 воспитанника санатория-профилактория "Металлург". Причиной стал COVID-19, выявленный у одного из отдыхающих, сообщила в понедельник министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

- Во время смены поступила информация от Роспотребнадзора, о том, что семья одного из отдыхающих заболела коронавирусом, - пояснила министр. - У ребенка незамедлительно взяли анализ на COVID-2019, который показал положительный результат. Мальчика госпитализировали. А отряд, в котором он находился, был изолирован для исключения возможности распространения инфекции. После дезинфекция помещений и тестирования контактировавших с больным был обнаружен еще один положительный результат обследования на коронавирус. Поэтому принято решение вывезти из санатория всех ребят отряда в количестве 21 человека. На данный момент они находятся дома. По окончанию обсервации их отправят на оздоровление повторно.

Как пояснили ведомстве, летний оздоровительный сезон открылся в санатории "Металлург" 13 июля. Путевки были предоставлены 317 детям в рамках государственного контракта с учетом новых санитарных правил и норм. Все остальные отдыхающие продолжают оставаться в санатории. Для них оздоровительные и творческие мероприятия проводятся в штатном режиме.