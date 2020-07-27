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27.07.2020 12:02
Рубрика: Общество

В Югре откроют производство масок, бахил и медицинской одежды

Текст: Елена Панова
Уже через два-три месяца в Сургуте начнет работу собственное производство средств индивидуальной защиты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания, решившая основать новое производство, получит льготную финансовую поддержку. Так, по решению экспертного совета фонда развития Югры заявителю будет выделен льготный займ на сумму 65 млн рублей сроком на два года всего под 1 процент годовых. На эти средства компания приобретет производственную линию, необходимое оборудование, сырье и материалы, проведет реконструкцию в производственном помещении под создаваемое производство.

На нем планируется выпуск одноразовых и многоразовых масок, комплектов одежды: бахил, халатов, шапочек, брюк, курток.

Фото: iStock
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Исполнение обязательств по договору займа обеспечено имущественным залогом общей стоимостью 66,5 млн рублей, а также поручительством юридического и физического лиц.

Компания планирует выйти на производственный цикл уже к октябрю. На предприятии будут выпускать до 1 млн штук в месяц защитных медицинских масок и 400 тысяч единиц защитных комплектов. По заверению инициатора проекта, продукция будет соответствовать всем стандартам и техническим условиям, установленным Минпромторгом России для таких изделий. Уже определены поставщики сырья - преимущественно это отечественные производители. Кроме того, достигнуты договоренности с центром поддержки экспорта Югры по оказанию содействия в поставке импортных производственных линий.

- Мы работали над этим проектом почти два месяца, - рассказал генеральный директор фонда развития Югры Роман Генкель. - И сразу ориентировали основателя нового производства не только на выпуск средств индивидуальной защиты, но и возможность мобильного перепрофилирования производства при снижении угрозы распространения коронавируса. На предприятии можно будет выпускать и спецодежду.

Отметим: весной фонд развития Югры расширил перечень программ государственной поддержки промышленников региона в виде льготных займов. В перечне направлений - создание новых промышленных производств, в том числе средств индивидуальной защиты, и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности. Под последними имеются в виду индустриальные парки и технопарки. Предприятия могут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3 процента годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от выбранной программы финансирования.

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