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27.07.2020 15:04
Рубрика: Общество

В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков"

Текст: Денис Передельский
Фото: Hilda Rios / EFE Фото: Hilda Rios / EFE
Фото: Hilda Rios / EFE

Мексиканские археологи по подсказке местных жителей обнаружили на вершине горы в штате Пуэбла две доиспанские стелы и десятки изображений, высеченных на камне. Ученые предполагают, что эти реликвии принадлежали сапотекам - представителям одной из древнейших и самых сильных цивилизаций Мезоамерики.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана на юго-востоке Мексики. На реликвии археологам указали жители близлежащей деревни Санта-Крус. Две стелы доиспанского периода и 87 изображений, вырезанных на камнях, были обнаружены в отдаленном месте на вершине горы Серро-де-Пенья.

Фото: iStock
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Археологам пришлось потрудиться, чтобы добраться до них. Путь по крутому каменистому склону занял более двух часов. Сами реликвии находились на высоте 1845 метров над уровнем моря. Предварительный анализ показал, что изображения на камнях были вырезаны около 500 года нашей эры.

Ученые считают, что это могли сделать сапотеки - представители могущественной древней цивилизации, которых называли "людьми из облаков". В данном регионе сапотеки поселились около 2500 лет назад. Найденные реликвии оказались гораздо моложе, но и их возраст впечатляет - около 1500 лет.

Археологи считают, что место, где были найдены артефакты, имело сакральное значение и было посвящено богу подземного мира Миктлантекухтли. На стелах изображен человек с рогами и когтями, в набедренной повязке. Именно так изображали упомянутого бога.

Что касается гравюр, которыми украшены десятки камней, то они весьма разнообразны. Так, ученые идентифицировали рисунки игуаны и орла, а также мифического существа, богини летучих мышей. Сапотеки поклонялись множеству богов, связанных с культом различных животных.

Этот народ отличался сложной архитектурой, а их письменный язык был основан на использовании глифов - наскальных изображений. По мнению исследователей, найденные реликвии могли быть частью крупного церемониального комплекса, в состав которого входили храмы, дом правителя, семь пирамид и площадки для игры в мяч.

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