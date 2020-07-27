Риск попасть в ДТП вырастает к осени

Этим летом автомобилисты столкнулись буквально с небывалым: шквальные ветра, штормы, потопы, ливневые дожди, с которыми не справляется ни одна ливневая канализация… Понятно, что вся эта история безопасности на дорогах, мягко говоря, не способствует.

Мокрая дорога таит в себе много опасностей, особенно при такой разметке. На этом пластике, смоченном водой, машину может занести, а эффективность тормозов и вовсе приближается к нулевой. Фото: Виктор Васенин/ РГ

Надо сказать, что аварийность на дорогах имеет довольно значимую зависимость от сезона. Весной, например, на дороги выезжают те, кто не пользуется машиной зимой. У них плохо с опытом вождения, с оценкой рисков на дорогах.

Летом другая проблема. Многие автовладельцы выбирают в качестве отдыха путешествие на собственном автомобиле. Именно по этой причине летний сезон становится аварийно опасным. Ведь в отличие от автолюбителей профессиональные водители, занятые в сфере пассажирских перевозок, во-первых, защищены различными гаджетами, а во-вторых, подчиняются определенным ограничениям. Например, установлены требования по использованию тахографов - приборов, которые рассчитывают время труда и отдыха водителя. Кроме того, в новой версии Правил дорожного движения прописаны требования к соблюдению режима труда и отдыха водителя. Причем прописаны они буквально по минутам.

Но вот беда: это касается профессиональных водителей. На отпускников, которые везут семью на южные морские берега, эти требования не распространяются.

Желание преодолеть большое расстояние за самый короткий срок часто становится причиной аварий. Ведь у таких водителей, как правило, нет тахографов. И никаких иных ограничений, кроме здравого смысла. Но все ли им руководствуются? Можно ли рассчитывать на то, что водитель способен адекватно оценить свое состояние?

Наибольшее количество ДТП происходит не из-за превышения установленной скорости, а из-за неправильного выбора скоростного режима

- Утомляемость - существенный фактор и весьма распространенная причина дорожно-транспортных происшествий, - считает начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России, полковник полиции Антон Белан. - И это понятно - у водителя притупляются реакции внимание, он часто отвлекается и уже не контролирует ситуацию на дороге должным образом.

Примечательно, что, если судить по статистике аварийности, то меньше всего аварий у нас происходит в январе и феврале. Казалось бы: зима, снег и лед на дорогах, но аварий меньше. Объясняется это довольно просто. В это время машин на дорогах не так много, как в иные сезоны. Кто-то и вовсе зимой не ездит, а те, кто ездит, как правило, опытные водители. Ситуация начинает меняться в марте, а пик приходится на осенние месяцы, которые, как правило, более "травматичны" в году. Такая картина повторяется достаточно часто.

И этому тоже есть объяснение. В сентябре дети идут в школу, начинаются трудовые будни. Транспорта на дорогах, да и пешеходов на улицах становится больше. Одновременно начинаются дожди, световой день сокращается. И все это неблагоприятные факторы. Даже страховщики при оценке рисков, если водитель пользуется телематическими устройствами, закладывают такие факторы, как управление автомобилем в непогоду, а также в темное время суток.

Когда человек одновременно управляет автомобилем и разговаривает по телефону, и то и другое он делает плохо. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Нынешнее дождливое лето, которое по количеству осадков побило все рекорды характерный тому показатель.

Чем же так опасны дожди? Во-первых, резко снижается видимость. Транспортный поток снижает скорость, но находятся те, кто уверен в собственной неуязвимости и продолжает передвигаться с прежней скоростью, порой превышая ее. Малейшая невнимательность - и аварии не избежать. Неслучайно наибольшее количество ДТП происходит не из-за превышения установленной скорости, а из-за неправильного выбора скоростного режима, не соответствующего конкретным дорожным условиям.

Дождь опасен не только тем, что снижает видимость, что из-под колес летит вода, туманом застилая дорогу, но еще и тем, что на дорогах появляются лужи. А эффект аквапланирования никто не отменял. Чем выше скорость, чем шире у машины колеса, тем больше шансов, что на мокрой дороге машина станет просто неуправляемой. А тогда уже и тормоза не помогут. Поэтому в дождь необходимо снижать скорость. Рисковать нельзя.

Лужи таят еще одну опасность. Под ними не видно ям. И если нет возможности объехать лужу, то лучше перебираться через нее осторожно.

Надо сказать, что летний сезон добавляет еще несколько аварийных факторов. На дорогах появляются мотоциклисты, велосипедисты, выезжают мопеды, скутеры, а также электросамокаты и гироскутеры.

Последние уже собираются отдельно прописать в правилах дорожного движения, поименовав их средствами индивидуальной мобильности. Пока же они приравнены к пешеходам. Но когда такой пешеход, игнорируя правила дорожного движения, попадает под колеса, то отвечать, как правило, приходится водителю.

В то же время, когда пешеход, управляющий средством индивидуальной мобильности, сбивает пешехода обыкновенного где-нибудь во дворе или на тротуаре, то и не ДТП это по сути. Просто столкнулись два пешехода, и один причинил другому вред по неосторожности. Хотя один из них мог двигаться очень быстро, например, километров 30 в час. Но бывает, что такие столкновения заканчиваются смертельным исходом, а такая ответственность, которая возлагается на водителей, на тех, кто управляет СИМ, не распространяется.

Кстати, одно из сетевых изданий провело эксперимент. Эксперты решили выяснить, какой транспорт быстрее остановится: автомобиль, велосипед, электросамокат или моноколесо? Торможение фиксировали со скорости 30 км/ч. Именно с такой скоростью чаще всего эти транспортные средства передвигаются по дворовым территориям. Как показал эксперимент, тормозной путь автомобиля при торможении с такой скорости составляет 1,9 метра. Велосипеду до полной остановки потребовалось 6,35 метра. Электросамокату потребовалось 3,71 метра. Тормозной путь моноколеса составил 4,3 метра. Таким образом, автомобиль наиболее безопасен для пешеходов, если за рулем внимательный водитель. При этом все водители прошли обучение и знают правила дорожного движения, чего не скажешь о велосипедистах и самокатчиках. Ведь им права не нужны. И понятно, что когда уже закончатся каникулы, но на улицах будет все еще тепло, владельцы СИМ будут создавать определенные риски на дорогах, подвергая себя и окружающих опасности.

Более 90 процентов аварий происходит по причине недооценки ситуации на дороге участниками движения - водителями, пешеходами, а также пассажирами

Недавно в интернете появился ролик, где курьер пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате на высокой скорости. Один автомобиль остановился, уступая ему дорогу, а едущий параллельно водитель другой машины не заметил опасности и сбил самокатчика. Если бы пешеход шел пешком, у водителя было бы больше времени для реакции и аварии не произошло бы. Но несмотря на то, что правила писаны не только для водителей, другие участники дорожного движения зачастую их игнорируют, а то и вовсе про них не знают. При этом напрочь забывают, что пешеходный переход не огражден бетонными стенами и, ступая на него, необходимо убедиться в безопасности перехода.

Напомним, недавно в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовала новая социальная кампания, организованная ГУОБДД МВД России под названием "Внимание на дорогу" при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации, направленная на профилактику ДТП, связанных с нарушением правил дорожного движения по причине отвлечения внимания среди всех категорий участников дорожного движения. В рамках мероприятий проекта водителям и пешеходам объяснят, почему опасно пользоваться телефонами за рулем и при переходе дороги и как дорога каждая секунда во время уличного движения.

Лужи опасны не только возможностью возникновения эффекта аквапланирования. Под ними могут скрываться ямы. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Как пояснил Антон Белан, более 90 процентов аварий происходит по причине недооценки ситуации на дороге участниками движения.

- Эти аварии происходят прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом или пассажиром дорожных условий и приводят к тяжким последствиям: ранениям или летальному исходу, - уточнил он. - Поэтому правильно оценить свои возможности, а также возможности других участников дорожного движения - это очень важно.

Он напомнил, что учеными установлено, что человек может одновременно контролировать и осуществлять от пяти до девяти действий. Водитель одновременно включает сигнал поворота, осуществляет маневрирование и тормозит - это уже три действия. Также он может отвлечься на радиоприемник, пассажира в салоне, телефон и таким образом количество последовательностей будет превышать девять одновременно совершаемых действий. Надо понимать, что дополнительное отвлечение избыточно и опасно для собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих. Можно представить, что в этот момент за рулем никого нет, и машина неуправляема. Это показано в видеоролике, который демонстрируется в рамках социальной кампании.

Перед стартом кампании Госавтоинспекция на своем официальном сайте провела опрос, в котором приняли участие более 40 тысяч человек. Выяснилось, что 56,41 процента респондентов сошлись во мнении, что использование мобильных устройств за рулем во время движения влияет на безопасность и может привести к ДТП. А 7,7 процента отметили, что это опасно и необходимо усилить ответственность в этой сфере.

Но 25,4 процента - считают, что это безопасно при использовании технического устройства, позволяющего вести телефонные разговоры без использования рук. А 5,89 процента респондентов не считают использование мобильных телефонов за рулем опасным, признав, что сами периодически так поступают. Еще 4,6 процента опрошенных отметили, что им это безразлично.

Результаты исследования аналитического центра НАФИ, проведенного в апреле 2020 года, также показывают недостаточное осознание степени риска российскими участниками дорожного движения. 70 процентов водителей считают, что хорошо контролируют свой автомобиль, даже если отвлекаются на внешние факторы. 49 процентов часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем. 37 процентов отвлекаются от дороги при ее переходе. 24 процента считают, что от управления автомобилем можно безопасно отвлечься на 1-2 секунды. А 23 процента считают, что можно безопасно отвлечься на 1-2 секунды от перехода дороги.

Хотя стоит напомнить, что при скорости даже 60 км/ч автомобиль проедет за 2 секунды почти 34 метра.

Надо сказать, что даже по факторам, которые учитывают страховщики при расчете премии, наиболее рискованными автовладельцами считаются те, чья работа или хобби связаны с соцсетями. По всей видимости, они часто отвлекаются от дороги на свои гаджеты, а в результате попадают в ДТП.

В очной форме мероприятия кампании проводятся в 15 регионах России: Смоленская, Рязанская, Ульяновская, Волгоградская, Курганская, Иркутская, Амурская, Кемеровская и Новосибирская области, республики Удмуртия и Калмыкия, а также Хабаровский, Красноярский, Алтайский и Приморский края. По решению Госавтоинспекции кампания "Внимание на дорогу" сконцентрируется на работе именно в этих субъектах, поскольку по итогам 2019 года там отмечено наибольшее количество ДТП со смертельным исходом. Мероприятия будут проводиться также и осенью. То есть как раз в высокий сезон аварийности.

И хоть до осени еще далеко, следует помнить: безопасность на дороге - дело каждого, а не только водителей или Госавтоинспекции. Пешеход или пассажир тоже может создать аварийную ситуацию, в которой пострадают другие люди. Знание и соблюдение правил дорожного движения, внимательность на дороге позволят избежать неприятных ситуаций, которые для кого-то могут обернуться трагедией.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".