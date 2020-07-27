Рисунок олимпийских колец Кубертена ушел с аукциона за 185 тысяч евро

Le drapeau olympique dessiné par Pierre de Coubertin aux enchères ce dimanche à Cannes https://t.co/keg4IFgiNl pic.twitter.com/sd477BLN2O — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 25, 2020

Изображение олимпийских колец, придуманное и нарисованное основателем современных Игр Пьером де Кубертеном, было продано с аукциона в Каннах за 185 тысяч евро. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя организатора торгов Cannes Encheres.

"Рисунок был продан бразильскому коллекционеру, частному лицу, по цене 185 тысяч евро", - рассказал заместитель директора торгов Александр Дебюсси. Правда, с учетом всех расходов покупателю пришлось заплатить 234 950 евро.

По словам Дебюсси, лот хотели приобрести не только частные коллекционеры, но и музеи. Так, в торгах принял участие Национальный музей спорта Франции, расположенный в Ницце, однако выделенных средств не хватило на покупку рисунка.

Столь значимый для мира спорта предмет представляет собой лист бумаги размером 21 на 27,5 см, на котором графитом и гуашью нарисованы пять сплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов, символизирующие пять континентов.

Впервые эти кольца были представлены в 1913 году в "Олимпийском обозрении". Такой флаг де Кубертен должен был представить на конгрессе Международного олимпийского комитета, который прошел в июне 1914 года. Но из-за Первой мировой войны это произошло лишь в 1920-м.

Сам рисунок Кубертен передал одному из своих сподвижников, в семье которого он и хранился до недавнего времени.