Новости

Марат Хуснуллин: Готовность 7-го участка трассы "Таврида" - 95 процентов 11:12
Житель Петербурга проплывет 75 километров по Ладожскому озеру 11:09
В Крыму ночью местами выпала месячная норма осадков 11:07
Нефтяникам Беларуси предстоит бурение новых скважин в России 11:05
Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве 11:03
В Петербурге муж расчленил свою супругу и выбросил тело из окна 11:00
Рисунок олимпийских колец Кубертена ушел с аукциона за 185 тысяч евро 10:59
В Крыму собрали один миллион тонн зерна 10:54
Зайца-русака впервые за многие годы обнаружили в Серебряном бору 10:51
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 7,5% 10:42
Больница N24 в Москве возобновляет плановый прием пациентов 10:31
В Крыму с первого раза не удалось найти затопленную бронемашину 10:25
"Динамо" объявило об уходе семи футболистов 10:25
Выпускница из Хабаровска набрала 200 баллов за два ЕГЭ 10:23
На Камчатке туристка погибла во время восхождения на вулкан 10:16
На руднике в Красноярском крае произошла вспышка COVID-19 10:10
Британский министр проведет две недели в карантине после посещения Испании 10:08
В Нижневартовске из-за пожара из ТЦ эвакуировали 320 человек 10:07
Кировчанок обвинили в вандализме после сушки одежды у Вечного огня 10:05
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК "Ахмат" 10:04
Спортивные мастер-классы откроются на ВДНХ 28 июля 09:50
Около станции метро "Улица 1905 года" появилось световое пианино 09:49
В Байкальском заповеднике обнаружили медведя соломенного цвета 09:45
В Москве искусственный интеллект обработал более 150 тысяч КТ-снимков 09:40
В Чите проверят видео с прикурившим от церковной свечи подростком 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 10:59
Рубрика: В мире

Рисунок олимпийских колец Кубертена ушел с аукциона за 185 тысяч евро

Текст: Юрий Когалов

Изображение олимпийских колец, придуманное и нарисованное основателем современных Игр Пьером де Кубертеном, было продано с аукциона в Каннах за 185 тысяч евро. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя организатора торгов Cannes Encheres.

"Рисунок был продан бразильскому коллекционеру, частному лицу, по цене 185 тысяч евро", - рассказал заместитель директора торгов Александр Дебюсси. Правда, с учетом всех расходов покупателю пришлось заплатить 234 950 евро.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов

По словам Дебюсси, лот хотели приобрести не только частные коллекционеры, но и музеи. Так, в торгах принял участие Национальный музей спорта Франции, расположенный в Ницце, однако выделенных средств не хватило на покупку рисунка.

Столь значимый для мира спорта предмет представляет собой лист бумаги размером 21 на 27,5 см, на котором графитом и гуашью нарисованы пять сплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов, символизирующие пять континентов.

Впервые эти кольца были представлены в 1913 году в "Олимпийском обозрении". Такой флаг де Кубертен должен был представить на конгрессе Международного олимпийского комитета, который прошел в июне 1914 года. Но из-за Первой мировой войны это произошло лишь в 1920-м.

Сам рисунок Кубертен передал одному из своих сподвижников, в семье которого он и хранился до недавнего времени.

В мире Южная Америка Бразилия В мире Европа Франция Культура Арт Аукционы и коллекции Спорт Олимпийские игры

Главное сегодня

Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Вильфанд предупредил об "опасном солнце" в ряде регионов России
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики