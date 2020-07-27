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27.07.2020 21:11
Рубрика: Экономика

Роспатент запустил в Московском метро поезд "Народные промыслы"

Текст: Алексей Дуэль
Состав московского метро, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичной подземки, получил название "Народные промыслы", а его запуск приурочен к вступлению в силу закона об охране нового для России вида интеллектуальной собственности - географического указания, сообщила пресс-служба Роспатента.
Фото: Пресс-служба Роспатента Фото: Пресс-служба Роспатента
Фото: Пресс-служба Роспатента

В оформлении вагонов поезда, торжественная церемония начала эксплуатации которого состоялась в понедельник, использованы мотивы известных отечественных народных промыслов: хохломы, гжели, ростовской финифти, оренбургского пуха и других. Именно для защиты такой продукции, выпускаемой в самых разных уголках России по отточенным веками технологиям, и разработана система защищенных географических указаний. Она позволит пресечь доступ на рынок подделок, поможет мастерам и дальше сохранять исконные технологии, уверен глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Фото: iStock
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"Каждый регион, каждый город нашей страны по-своему уникален и своеобразен, у каждого своя история, свои достижения и проверенные временем торговые марки, - заявил Ивлиев. - Учитывая, что развитие народного творчества в субъектах Российской Федерации невозможно без правовой охраны региональных брендов, представляющих собой важнейший инструмент социально-экономического развития субъектов РФ, Роспатент при поддержке Совета Федерации и Минэкономразвития России реализует различные инициативы, направленные на продвижение положительного имиджа регионов страны".

Представители остальных ведомств, присутствовавшие на официальной церемонии запуска состава, посвященного народным промыслам, отметили важность этого события и предположили, что поездка в таком составе может побудить многих пассажиров отправиться в путешествие по стране.

Прокатиться в поезде "Народные промыслы" можно будет в течение полугода.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Роспатент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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