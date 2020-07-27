Россия в 2021 году начнет промышленную добычу сланцевой нефти

В конце 2021 года в России станет возможна рентабельная добыча нефти с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен". Для отрасли он очень важен, Минэнерго придало ему статус национального. По подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном периоде до 2025 года освоение одного участка свиты принесет дополнительно в казну до 60-70 млрд рублей налоговых поступлений, а рынок отечественного оборудования, которое может быть произведено для проекта, оценивается в 150 млрд рублей.

Нефть баженовской свиты относится к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) или нетрадиционным запасам, и пока промышленная добыча здесь не велась. Хватало простых месторождений, разрабатывать которые было проще и дешевле. Но "легкая нефть" постепенно заканчивается, и отечественным нефтедобывающим компаниям приходится обращаться к освоению все более сложных залежей.

В минэнерго "Российской газете" рассказали, что сейчас поддержка разработки трудноизвлекаемых запасов один из главных приоритетов в развитии ТЭК. Кроме того, освоение ТРИЗ играет роль драйвера для нефтегазовой промышленности, формируя постоянную потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах, позволяющих вести эффективную разработку в осложненных геологических и географических условиях, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Оператором проекта является дочернее общество "Газпром нефти" - Технологический центр "Бажен". Инвестиции в проект с 2013 года составили более 22 млрд руб. Их общий объем по всем проектам, связанным с разработкой баженовской свиты в Западной Сибири, оценивается в более чем 1,5 трлн рублей до 2040 года. Ресурсная база участка, на котором сейчас ведутся работы, составляет 400 млн тонн, а суммарные запасы нефти всей баженовской свиты - 18-60 млрд тонн на площади более 1 млн квадратных километров. Залегает нефть на глубине 2-3километра.

Участникам проекта удалось с 2017 года почти вдвое сократить стоимость добычи баженовской нефти - с 30 тысяч рублей за тонну до 16 тысяч рублей за тонну в 2019 году. Целевой показатель на 2020 год - 13 тысяч рублей за тонну. Рентабельный уровень в 8,5 тысячи рублей на тонну планируется достичь к концу 2021 года. Ожидается, что уже к 2025 году с разрабатываемого участка будет добываться 2,5 млн тонн нефти в год.

По предварительным оценкам, запуск промышленной добычи, при условии создания новых производств и выделения финансирования для технологических проектов в нефтесервисе, позволит создать до 16 тысяч рабочих мест. При этом разработка баженовской свиты перспективна по всей Западной Сибири. Это может дать "вторую жизнь" крупнейшему нефтеносному региону России, который постепенно теряет свое значение. В идеале освоение Бажена может стать главным драйвером развития региона на ближайшие несколько десятилетий. Что еще немаловажно - баженовская свита располагается на уже обустроенной территории, с созданной инфраструктурой, а это сильно снижает стоимость ее разработки. Достаточно вспомнить, что одним из тормозов развития нефтегазодобычи в Восточной Сибири является отсутствие инфраструктуры, а также сложность и дороговизна ее создания. Здесь же таких проблем возникнуть не должно. Кроме того, в Западной Сибири нет недостатка в квалифицированной рабочей силе и специалистах для нефтяной отрасли.

Разработка свиты ведется на Пальяновском месторождении в Ханты-Мансийском округе - Югре. Именно там появится первый в России технологический полигон - выделенный участок недр со скважинами и необходимой инфраструктурой, которая требуется для проведения испытаний оборудования для промышленной добычи нефти с баженовской свиты. В мире создание специальных научно-технологических полигонов - обычная практика. Но у нас в стране ничего подобного пока не делалось. Для этого пришлось внести изменения в Закон "О недрах", введя новый тип недропользования, цель которого не разведка и добыча полезных ископаемых, а разработка и тестирование новых технологий. Изменения вступили в силу 2 июня 2020 года. Но для того чтобы закон полноценно заработал, необходим еще целый ряд нормативно-правовых актов, над созданием которых сейчас трудятся в Министерстве природных ресурсов и Министерстве промышленности и торговли России. Часть из них уже прошла стадию обсуждения и находится на рассмотрении правительства.

Россия с учетом запасов баженовской свиты занимает первое место в мире по количеству теоретически извлекаемой сланцевой нефти. Но сейчас часто можно услышать довод, что разрабатывать столь сложные формации, как Бажен, вкладывать в это громадные средства не имеет смысла, поскольку эра нефти подходит к концу, и вскоре ее просто некому будет продавать. Не отрицая тенденцию к снижению роли углеводородов в мировом энергобалансе, нельзя не отметить, что потребление нефти все равно растет. За последние десять лет оно увеличилось на 15% и, по всем прогнозам, продолжит расти еще минимум два десятилетия. Учитывая, что производство нефти составляет около 20% российского ВВП, а доходы бюджета от ее экспорта - около 35%, отказываться от добычи дополнительных объемов "черного золота" было бы верхом расточительства.

"О конце эпохи нефти рассуждают уже больше 20 лет. Только раньше это связывали с истощением запасов, а теперь с энергопереходом и зеленой энергетикой", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Давайте будем честными, в мире даже потребление угля продолжает расти, несмотря на все экологические программы разных стран, в том числе и европейских. За то время, пока нас кормят сказками о бесперспективности нефти, США увеличили ее добычу более чем в два раза.

Крупнейшую экономику мира едва ли можно заподозрить в нерациональности. В ближайшие 15-20 лет углеводороды не потеряют своего значения, даже если все пересядут на электромобили. Останется нефтегазохимия, производство электроэнергии, авиация, судоходство и прочее. Необходимо использовать свои сильные стороны в экономике - у России это громадная сырьевая база, в том числе и Бажен. Подступиться к разработке Бажена нужно было значительно раньше, мы потеряли очень много времени, считает Симонов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

История баженовской свиты началась действительно очень давно, в 1959 году, когда ее как отдельную группу геологических пород выделил Фабиан Григорьевич Гурари. Через два года, в 1961 году, он же, как принято говорить, "на кончике пера" сделал предположение, что если данное геологическое образование будет трещиноватым, то в нем могут содержаться значительные запасы нефти. Доказательства справедливости этого смелого предположения удалось получить Правдинской экспедиции в 1968 году, добывшей первую нефть баженовской свиты на Салымском месторождении.

Многие специалисты называют нефть с Бажена сланцевой, хотя геологическое строение свиты отличается от Баккеновской формации в США, где добывают американскую сланцевую нефть.

Структура баженовской свиты в чем-то напоминает пластилин. Именно поэтому обычные методы, например, гидроразрыв пласта (подача жидкости под большим давлением, разрывающим пласт и облегчающий приток нефти в скважину), не очень эффективны, поскольку образовавшиеся в результате воздействия на пласт трещины затягиваются.

Разработка баженовской свиты может дать вторую жизнь нефтяной отрасли Западной Сибири и стать драйвером развития региона на ближайшие несколько десятилетий

Осложняет работы и то, что нефть в баженовской свите присутствует как в "классической" форме, так и в виде керогена. Это как бы несозревшая нефть - смесь высокомолекулярных соединений вроде воска или твердого парафина. В обычных пластах под воздействием высокого давления и температур она превращалась в традиционную нефть, но здесь такого не произошло.

Из-за этих особенностей рентабельная добыча с баженовской свиты долгое время была невозможна. Технологии, применяемые для производства сланцевой нефти в США и некоторых других странах, здесь оказались бесполезны. Более того, разработка сланцевых формаций в России с 2014 года попала под санкции США и Евросоюза, что вынудило выйти из совместных проектов по освоению Бажена крупнейшие мировые компании Shell, BP и Total. Фактически санкции оказали услугу российской нефтегазовой промышленности, вынудив создавать собственные технологии и уникальное оборудование для разработки ТРИЗ.