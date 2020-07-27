В России оцифровано пока только не более 15% посевных площадей. Однако и крупные холдинги, и небольшие агрокомпании стремятся внедрять IT-технологии - от единичных решений вроде доильных роботов или беспилотников до целых экосистем "от поля до прилавка".

В процесс цифровизации уже включились многие российские агрохолдинги. Но он неоднороден по сегментам АПК, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его оценке, наиболее технологичными являются растениеводы. У них активно внедряются ERP-системы, позволяющие аккумулировать и в режиме реального времени предоставлять разнообразные данные для широкого круга пользователей - от агрономов до собственников компаний. Много хозяйств начинает процесс цифровизации с установки GPS-меток, датчиков на технику для ее отслеживания и контроля уровня ГСМ, СЗР. У решений FMS (farm management software) большой функционал - реестр полей и посевов, агроскаутинг, спутниковые и аэрофотоснимки, работа с метеоданными, мониторинги движения техники, работ, событий, автоматизация весовых (при уборке урожая), путевые листы, точное земледелие (карты дифференцированного внесения удобрений, пестицидов).

По словам Максима Никиточкина, многие современные заводы по переработке, особенно мясные, в значительной мере автоматизированы и применяют IT-технологии, в частности роботов, разделывающих туши с наибольшим процентом выхода мяса. Хорошо цифровизированы современные молочные комплексы: они используют системные интеграторы - доильных роботов, автоматический мониторинг и управление стадом. Свиноводы и птицеводы применяют автоматическое формирование оптимального рациона кормления животных.

А производители сельхозтехники оснащают свои тракторы и комбайны системой автопилотирования (GPS/ГЛОНАСС), RFID-метками, комбайны картографируют урожайность при уборке, имеют датчики домолота и оценки влажности зерна, трактора дифференцированно вносят удобрения и пестициды.

Цифровизация российских сельхозпроизводителей охватывает в основном крупные холдинги, признает Никиточкин. Так, "Мираторг" использует управление стадом, cистемы точного земледелия, "Русагро" - управление сырьем, долгосрочное хранение, умное производство, системы точного земледелия, "Степь" - системы точного земледелия, агроскаутинг, цифровая транспортная платформа. Однако, по словам эксперта, даже некоторые из небольших компаний уже объявили себя полностью цифровыми предприятиями.

Внедрение цифры позволяет увеличить рентабельность сельхозпроизводства, повысить урожайность, отмечает Максим Никиточкин. Например, у "Русагро" в 2018 году урожайность подсолнечника и кукурузы выросла на 28% и 12% соответственно. "Агротерра" за год применения технологий (NDVI-мониторинг, GPS-мониторинг, лабораторные обследования, агроскаутинг) повысила урожайность сои на 11,5%, пшеницы - на 6,5%. По оценке Никиточкина, экономический эффект (увеличение урожайности плюс снижение расходов) от перехода на современные технологии может достигнуть 20 тыс. рублей на гектар.

В свою очередь, государство старается эту цифру систематизировать. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сейчас ведомство работает по трем направлениям: перевод всех госуслуг в электронный вид, сбор и верификация отраслевых данных и повышение качества контрольно-надзорной деятельности.

Перевести все госуслуги (получение субсидий, льготных кредитов и т.п.) в электронный вид минсельхоз планирует к 2024 году. Сейчас в 12 регионах действует информационная система Респак, с помощью которой можно получить информацию и оформить разные виды господдержки, а также подать отчетность. Например, в Алтайском крае в 2018 году весь объем госсубсидий (3,3 млрд рублей) был выдан именно при помощи этой системы.

Для сбора данных предусмотрена Единая федеральная информационная система земель сельхозназначения.

"В 2020 году мы существенно расширим функционал системы и рассчитываем, что в течение ближайших 10 лет аккумулируем данные о свойствах и плодородии почв на территории всей нашей страны. Кроме того, уже в следующем году во всех регионах станет доступна система мониторинга мелиоративного комплекса, а к 2024 году 100% гидромелиоративных сооружений будут управляться на базе государственной цифровой платформы", - сообщил в середине июля Патрушев.

А цифровизация контрольно-надзорной деятельности подразумевает создание и улучшение систем прослеживаемости сельхозпродукции (таких как "Меркурий").

В проекте Общенационального плана действий также предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель разрознена, а иной раз не соответствует действительности. С помощью электронной инвестплощадки можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе.