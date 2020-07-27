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27.07.2020 13:32
Рубрика: Власть

Российские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана

Текст: Юрий Гаврилов

Мотострелки 201-й российской военной базы на бронетранспортерах БТР-82А уничтожили условных боевиков в ходе тактического учения в горах Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа, к которой "приписана" эта база.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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"В двухдневном учении приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении. По замыслу учения, условный противник вышел в район полигона Ляур, занял господствующий рубеж и перешел к обороне. Мотострелки нашей военной базы получили задачу выдвинуться из глубины, перейти в атаку и уничтожить огневые позиции незаконного вооруженного формирования.

Их действия поддерживали экипажи танков Т-72.Они наносили точечные удары по укрепленным огневым позициям "боевиков". А для уничтожения пикапов - так называемых джихад-мобилей - и другой бронированной техники условных террористов наши военные использовали переносные противотанковые комплексы "Фагот" с полуавтоматическим наведением ракеты на цель. Корректировка огня ла с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Кстати говоря, год назад нашу военную базу в Таджикистане некоторое время назад усилили дивизионом большой мощности "Ураган". Эти 220-миллиметровые системы залпового огня способны наносить прицельные удары по противнику на дальности до 35 километров. "Ураган" уже показал высокую боевую эффективность в горах Таджикистана. К тому же он отличается высокой маневренностью и быстротой развертывания.

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