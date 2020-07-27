С 1 по 14 сентября в каждой школе будет медработник

Медицинский работник будет присутствовать в каждой школе России с 1 по 14 сентября. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет".

По словам министра, все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей.

"Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе", - рассказал Сергей Кравцов.

Также он сообщил, что планируется провести в школах традиционные линейки с соблюдением всех мер безопасности.