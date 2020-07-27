Питерский "Зенит" объявил о подписании сербского защитника Деяна Ловрена, последние шесть лет выступавшего за английский "Ливерпуль".

Контракт с игроком рассчитан на три года. Сумма сделки не называется, но, по неофициальной информации, за игрока было уплачено около 11 миллионов евро.

Серб сменил одну чемпионскую команду на другую: и "Ливерпуль, и "Зенит" в минувшем сезоне стали победителями своих национальных первенств. В чемпионате Ловрен появился на поле десять раз, причем девять из них в основном составе. А всего Деян провел за "Ливерпуль" 185 матчей и забил семь мячей.

Серб был душой раздевалки и лучшим другом ведущего форварда "Ливерпуля", египтянина Мохаммеда Салаха. "Ты не представляешь, что я сейчас чувствую. Мы будем очень скучать по тебе, особенно я", - сказал Салах.

А наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что теперь у него будет повод следить за "Зенитом".