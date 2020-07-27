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27.07.2020 17:46
Рубрика: В мире

Швед и норвежка сыграли свадьбу на закрытой из-за коронавируса границе

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Норвежской невесте и ее шведскому жениху пришлось играть свадьбу в лесу на границе двух стран из-за того, что Норвегия не впускает шведов на свою территорию.

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Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Швеции, которая не стала из-за коронавируса вводить режим самоизоляции, по-прежнему неблагоприятна. По этой причине соседняя Норвегия не внесла ее в список стран, граждане которых могут свободно пересекать ее границы. Но влюбленные Камилла Ойорд и Александер Клерн решили, что не будут переносить свадьбу. Невеста призналась в интервью британской радиостанции BBC, что изначально идея свадьбы на границе была шуткой, потому что гости, как думали влюбленные, вряд ли захотят ехать в лес, чтобы присутствовать на церемонии. Но неожиданно для брачующихся их родные и друзья прибыли на свадьбу в районе Холебекк. На церемонии присутствовали и двое непрошеных гостей - полицейские, следившие, чтобы никто не пересекал границу, обозначенную белыми лентами. Жених и невеста находились на норвежской стороне, а часть гостей - на шведской, и чокались бокалами с шампанским поверх "пограничных лент".

Фото: AP
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"Мы хотели стать мужем и женой. Любовь побеждает все!" - сказала журналистам Камилла.

Тем временем в европейских СМИ набирает обороты кампания влюбленных, разлученных из-за закрытия в марте границ: "Любовь - это важно". Не только Норвегия, но и Австрия, Дания, Нидерланды и Чехия предоставляют своим гражданам и гражданам других стран возможность воссоединиться, в случае если их роман длится дольше трех месяцев и они могут это доказать.

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