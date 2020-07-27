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27.07.2020 16:22
Рубрика: Спорт

Скалолазы будут соревноваться виртуально

Текст: Дмитрий Ключевский
В отсутствии реальных турниров Международная федерация спортивного скалолазания предложила провести виртуальные соревнования в дисциплине "лазание на скорость", где забеги проводятся на стандартизированной 15-тиметровой вертикальной трассе - эталоне. Участники из разных национальных сборных выступали на идентичных скалодромах, установленных в разных странах.

В IFSC Connected Speed Knockout приняли участие более 50 спортсменов из 9 стран. Среди них Юлия Каплина (Тюменская область), Анна Цыганова (Красноярский край), Альфиан Мухаммад, Аспар Джелоло, Людовико Фоссали, Александра и Наталья Калуцка, Микаэль Мавем.

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Спортсмены сборной России выступили в соревнованиях в Алуште. Все забеги были записаны на видео и отправлены в международную федерацию. Точно также сделали спортсмены из Индонезии, Польши, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Германии, Японии.

Премьера IFSC Connected Speed Knockout стартует на странице IFSC в Facebook и на YouTube-канале 2 августа в 18 часов по московскому времени. Начало трансляции выбрано неслучайно: в этот момент в Японии уже наступит 3 августа. Именно в этот день в 2021 году скалолазание дебютирует на Олимпийских играх в Стране восходящего солнца.

- Мы очень рады этому турниру. IFSC Connected Speed Knockout - это совершенно новый формат, и я хочу поблагодарить наш спортивный департамент за эту идею в чрезвычайно сложные времена, - сказал президент IFSC Марко Сколарис. - Наши национальные федерации с энтузиазмом восприняли этот проект, и это является для нас самым главным показателем.

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