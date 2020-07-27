Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в КоАП, позволяющий привлекать сотрудников банков к административной ответственности за нарушение процедуры взыскания долга. Например, звонки должникам в неурочное время или сверх положенного лимита.

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов.

"Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность", - пояснил он.

За нарушения правил предусмотрены штрафы. Однако, как пояснил председатель правления АЮР, действующая норма КоАП сформулирована так, что суды не применяют ее к банковским сотрудникам, занимающимся взысканием долгов. На практике данная статья применяется только к коллекторам.

Между тем в службу судебных приставов, которая занимается надзором в этой сфере, регулярно поступают жалобы именно на банкиров. В 2017 году ведомство получило 2451 сигнал на них, в 2018 году - 2635 сигналов, в 2019 г. - 2672 сигнала. Но пока ФССП России фактически ничего не может сделать с теми сотрудниками банков, которые откровенно хамят должникам.

Правительство России предлагает исправить ситуацию. В парламент внесен проект соответствующих поправок в КоАП. Новые нормы должны повысить защиту прав граждан, попавших в непростую финансовую ситуацию.

Кстати, по данным ФССП России, в 2019 году судами рассмотрено 2418 дел об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП, наказывающей за нарушения процедуры взыскания просроченной задолженности. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 114,7 миллиона рублей.

"За 2 месяца 2020-го рассмотрено 392 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП, из них по 357 - назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 17 267 тысяч рублей, по 5 - объявлено устное замечание, по 8 - вынесены предупреждения, по 22 - вынесены постановления о прекращении производства", говорится в пояснительной записке.

За два месяца этого года за различные нарушения при взыскании долгов было наложено 357 штрафов на общую сумму 17,2 миллиона рублей. Платили и коллекторы, и сами компании

Согласно проекту штрафы для должностных лиц, сотрудников банков, нарушивших правила общения с должниками, будут составлять от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Юридические лица, то есть сами банки, можно будет оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним также, что сейчас министерство юстиции разрабатывает законопроект, модернизирующий систему надзора в сфере взыскания долгов. В частности, судебные приставы получат право ограничивать на срок до 60 суток некоторые действия взыскателей при нарушениях. Например, смогут запретить звонить всем должникам два месяца.