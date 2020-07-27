Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен подхватил коронавирус. Об этом проинформировали в Белом доме.

Согласно распространенному сообщению, тест на COVID-19, который прошел О'Брайен, дал положительный результат. У него проявились легкие симптомы. В настоящее время советник работает в удаленном режиме. Риск заражения президента отсутствует, подчеркнули в Белом доме.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай инфицирования коронавирусом в окружении Трампа. Инфекцию выявляли у военных, которые охраняют Белый дом, работников пресс-служб, предвыборного штаба. О'Брайен оказался самым высокопоставленным из всех зараженных.