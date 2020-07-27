Совфед опроверг информацию об испытании РФ оружия в космосе

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления США и Британии о том, что Россия испытала оружие в космосе. Он подчеркнул, что Россия не проводит таких испытаний и не планирует их начинать.

Обеспокоенность на Западе ранее выразили в связи с сообщением Минобороны РФ о том, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора. В Космическом управлении Великобритании заявили, что "Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд" и "действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков". У космического командования США, как сообщалось, есть доказательства того, что Россия якобы испытала противоракетное оружие космического базирования.

- Никаких испытаний оружия в космосе мы не проводим, - заявил Клинцевич. - Мы по-прежнему придерживаемся принципа о недопустимости размещения оружия в космосе.

Сенатор связал заявления США и Британии с беспокойством на тему прорыва, который достигнут российским оборонно-промышленным комплексом.

- Нашего оружия в космосе нет. И в планах этого у нас нет, - еще раз подчеркнул он. - Пусть не беспокоятся. Если возникнет необходимость, если мы увидим, что какой-то спутник наносит большой ущерб нашей безопасности, мы его достанем с Земли.