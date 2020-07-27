Стал известен обладатель Кубка России по интерактивному футболу

В Москве в Yota Arena прошел гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу-2020, организованный Российским футбольным союзом (РФС) совместно с Федерацией компьютерного спорта России. Турнир проходил по игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в двух дивизионах - Playstation 4 и Xbox One.

В рамках гранд-финала сначала были определены чемпионы в каждом из дивизионов, которые затем сыграли между собой в кроссплатформенном матче за Кубок России. Игры проходили поочередно на каждой из консолей, а победителя определяли по сумме голов за два матча. Серебряные призеры в каждом дивизионе сыграли в кроссплатформенном матче за третье место.

В финале Кубка России встретились Антон klenoff Кленов (Москва) и Даниил Abeldos Абельдяев (Cанкт-Петербург). Кленов оказался сильнее с общим счетом 4:3, став обладателем Кубка России по интерактивному футболу-2020, заработав 500 тысяч призовых рублей.

В матче за третье место Степан FunkBraza Михович (Москва) обыграл Андрея Timon Гурьева (Нижегородская область) с общим счетом 5:1.

Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу-2020 прошел без зрителей из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.