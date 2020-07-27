Стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию

Традиционно хорошо участники ЕГЭ справились с заданиями на строение электронных оболочек атомов, периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, скорость химической реакции и гидролиз, классификацию веществ и химических реакций, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
- Результаты ЕГЭ по химии демонстрируют стабильно высокие проценты в доле выпускников с высокими баллами, - считает врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Подобная стабильность предполагает эффективность работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений по химии. Экзаменуемые способны продемонстрировать их независимо от моделей и формулировок заданий.
Напомним, 16 июля ЕГЭ по химии в основной срок сдавали 81 695 ребят. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена по этому предмету.
ЕГЭ по обществознанию в 2020 году сдавали 292 701 человек. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла по сравнению с 2019 годом. А доля высокобалльников выросла на 2,1%. 404 участника получили на ЕГЭ по обществознанию 100 баллов. Число "двоечников", не преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 0,5%.
Выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина.