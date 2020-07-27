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27.07.2020 13:04
Рубрика: Общество

Стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию

Текст: Ксения Колесникова
Предварительные результаты ЕГЭ по химии в 2020 году остались на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл - 54,4 балла. Доля высокобалльников (ребят, набравших 81-100) возросла на 2,5%. 833 участника получили на ЕГЭ по химии в 2020 году максимальные 100 баллов. Как сообщает Рособрнадзор, это в целом соответствует среднему числу стобалльников по химии за последние три года.
Иваново. Школьники во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в школе № 2. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Иваново. Школьники во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в школе № 2. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Иваново. Школьники во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в школе № 2. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Традиционно хорошо участники ЕГЭ справились с заданиями на строение электронных оболочек атомов, периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, скорость химической реакции и гидролиз, классификацию веществ и химических реакций, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Выпускница из Хабаровска набрала 200 баллов за два ЕГЭ

- Результаты ЕГЭ по химии демонстрируют стабильно высокие проценты в доле выпускников с высокими баллами, - считает врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Подобная стабильность предполагает эффективность работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений по химии. Экзаменуемые способны продемонстрировать их независимо от моделей и формулировок заданий.

Напомним, 16 июля ЕГЭ по химии в основной срок сдавали 81 695 ребят. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена по этому предмету.

Эксперт: Мы прогнозируем, что в этом году стобалльников на ЕГЭ будет много

ЕГЭ по обществознанию в 2020 году сдавали 292 701 человек. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла по сравнению с 2019 годом. А доля высокобалльников выросла на 2,1%. 404 участника получили на ЕГЭ по обществознанию 100 баллов. Число "двоечников", не преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 0,5%.

Выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина.

Общество Образование ЕГЭ в России

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