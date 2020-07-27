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27.07.2020 15:12
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова считает необходимой защиту прав трудовых мигрантов

Текст: Елена Яковлева
На тысячи шел счет обращений в аппарат Уполномоченного по правам человека от желающих во время пандемии коронавируса вернуться домой. Но была категория людей, которых надо было защитить от жесткого выдворения из страны. Речь об оказавшихся в самом бедственном положении трудовых мигрантах.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Когда в мире, неоднократно объявлявшем себя "миром без границ" мгновенно начали расти карантинные заборы, самолёты и поезда стали на прикол, а ситуация в аэропортах и на вокзалах стала напоминать ту, которая, судя по кадрам старой хроники, царила на перронах времён Гражданской войны, трудно было не только вернуться, но и остаться в России на законных основаниях.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По данным МВД России только в 2019 году было постановлено на миграционный учет 19,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом 234,7 тысячи оформлено разрешение на временное проживание, а 182 тысячам - виды на жительство. В общем, целая трудовая армия.

Поэтому когда Указами президента от 25 марта 2020 года №206 и от 2 апреля 2020 года №239 с 30 марта по 30 апреля включительно были установлены нерабочие дни, а большинство субъектов РФ ввели дополнительные ограничительные меры для граждан, включая режим самоизоляции, большинство из этих людей не только лишились работы, но и попали в своего рода законодательную "вилку": с одой стороны, они не могли перемещаться свободно, а с другой - должны были явиться в госорганы, чтобы продлить вид на жительство, визу, патент или другие документы.

- Многие, несмотря ни на что, всё же добрались до миграционных центров и образовали очереди, которые растянулись на десятки метров. При этом мигранты, устав от ожидания, там же и обедали - о соблюдении эпидемиологических требований говорить не приходилось. Как рассказывали мои коллеги - региональные уполномоченные по правам человека, подобная картина наблюдалась во многих регионах, - уточняет Татьяна Москалькова.

Понимая, что ситуация может вызвать не только дополнительные очаги заболевания и привести к определённой социальной напряжённости, омбудсмен видел, что она нарушает и трудовые права тех, кто приехал в Россию на заработки.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Поэтому по итогам видеоконференции с региональными уполномоченными и на основании анализа этой проблемы, я обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить иностранным гражданам право обратиться за продлением срока пребывания на территории России только после снятия ограничительных мер, - пояснила "РГ" Татьяна Москалькова. - И воздержаться от применения в отношении их мер государственного принуждения за нарушения режима пребывания в нашей стране.

Реакция последовала незамедлительно, причём, на высшем уровне: проблему разрешил Указ президента от 18 апреля 2020 №274. Согласно ему не отменялось действие истекших виз, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и других документов. Теперь люди до окончания карантина не могли и не могут быть выдворены за пределы РФ, депортированы или переданы иностранному государству, лишены статуса беженца или временного убежища. Причём, автоматически: личное обращение не требуется.

- Это очень важно. Таким образом, государство на самом высоком уровне подтвердило, что вопросы соблюдения прав прибывающих на территорию России мигрантов и создания условий для благоприятной миграционной ситуации являются важнейшими аспектами миграционной политики нашего государства, и весомым вкладом в дело построения современного правового государства, - подчеркивает Татьяна Москалькова.

Общество Соцсфера Миграция Президент Уполномоченный по правам человека

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