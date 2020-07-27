Телефон для бабушки. Четыре недорогих модели

Все вокруг обсуждают смартфоны, как будто бы забыв о том, что многим людям, в том числе пожилым, нужен простой рабочий аппарат, который будет работать без подзарядки больше одного дня и позволит оставаться на связи.

Мы решили исправить этот просчет и составили свежий рейтинг "бабушкофонов" по цене от 2000 рублей. Во всех из них есть FM-радио, модуль 3G/4G и поддержка WhatsApp - на сегодняшний день это необходимый минимум. Впрочем, MP3-плеер будет неплохой дополнительной опцией.

Фото: Nokia

Итак, поехали.

1. INOI 283K. Это свежая модель - аппарат представлен в апреле 2020 года. Свою цену - 1990 рублей - он оправдывает полностью. Телефон работает в сетях Wi-Fi и 3G, имеет встроенные приложения WhatsApp, YouTube, Facebook и Google Maps, а также оснащен радиоприемником и MP3-плеером (музыку можно закачать на карту памяти объемом до 32 Гб). Емкость аккумулятора достаточно внушительная для кнопочного аппарата - 2000 мАч. Экран имеет диагональ 2,8 дюйма.

2. Телефон Nokia 8110 4G. Знаменитый "банан" уже достаточно давно присутствует на рынке, но свежести и актуальности не теряет. Еще с апреля 2019 года в нем появилась поддержка WhatsApp (можно звонить голосом), остальное тоже присутствует - радиоприемник, MP3-плеер, мобильный интернет, Wi-Fi. Аккумулятор имеет емкость 1500 мАч. Стоимость Nokia 8110 4G не самая низкая - от 4800 рублей (наверное, из-за дизайна, он все-таки выдающийся).

3. BQ 2800G Online. Смартфон с фронтальной камерой и мобильным интернетом позволяет пользоваться видеосвязью даже в деревне, где нет привычного городского Wi-Fi (поддержка домашних беспроводных сетей, впрочем, имеется). Аккумулятор имеет емкость 1000 мАч - не так много, как у INOI, но вполне достаточно для того, чтобы не вспоминать о зарядке пару дней. Видеосвязь в WhatsApp работает благодаря фронтальной камере, экран 2,8 дюйма достаточно большой. Цена приятная - от 1900 рублей.

4. Nobby 240 LTE. За свои деньги - от 2700 рублей - предлагает неплохой набор возможностей: все тот же WhatsApp, 2,4-дюймовый дисплей, камера, поддержка мобильного интернета, радио, MP3-плеер, дополнительные приложения вроде Google Maps и работа в режиме модема (по отзывам - в течение целого дня).