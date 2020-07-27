Тимати покинул созданную им компанию Black Star ради сольного альбома

Очевидно, модного исполнителя рэпа и хип-хопа Тимати сильно отвлекали повседневные дела. Созданный им еще в 2006 году продюсерский центр и рекорд-лейбл Black Star ныне очень разросся: в нем появились новые звезды - Мот, Клава Кока и Миша Маврин. Всего - 15 артистов, которым надо было помогать с промо, турами, продюсированием.

Немало нервов Тимати очевидно стоил и уход коммерчески очень успешных артистов: Джигана, Егора Крида и L"One… А с 2019 года в Black Star стали снимать и кино: вышли "Мафия" и "Мафия-2", которые пока так и не стали сенсациями проката. И, конечно, всем эти надо было тоже плотно заниматься.

Вот, очевидно, Тимати и устал от этой рутины повседневных дел. Решил вновь вспомнить про собственное творчество. Ведь было же время, когда артист записывал синглы со Snoop Dogg и P. Diddy!

И теперь он сделал такое заявление:

- Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный "зонтичный" бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен!

Мы сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть Google, Virgin, Amazon в своем деле. А мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я.

Завершил свой пост Тимати уже вполне философски:

- Жизнь непредсказуема и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть больше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам.

А затем рассказал, что в сентябре у него выходит новый альбом. Кстати, первый с 2016 года.

И поэтому логично его желание сконцентрироваться на релизе: его презентации, клипах и возможно, последующем туре (было же время, когда Тимати собирал и аншлаг в "Олимпийском").

А потом, не исключено, что он снова вернется в Black Star, где у него остаются доли в бизнесе.

Кстати

Тимати - успешный бизнесмен не только в музыке. В Лос-Анджелесе у него есть своя гамбургерная. На открытие заглянул даже Джастин Бибер, который обычно приходит на презентации или к друзьям, или за большие деньги.