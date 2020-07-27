Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом

Глава SpaceX Илон Маск вызвал на бой актера Джонни Деппа. В подготовке к бою Маску обещал помочь тренер Коннора Макгрегора.

Поводом для потенциального поединка между знаменитым изобретателем, предпринимателем и миллиардером со звездой Голливуда стала женщина. Деппу не понравилось, что его бывшая жена Эмбер Херд имеет романтические отношения с Маском, сообщает Mirror.

В итоге Депп начал угрожать Маску, в частности в одном из сообщений он обещал отрезать миллиардеру гениталии. "Если Джонни желает подраться в клетке, пусть просто скажет мне об этом", - заявил Илон Маск.

Свою помощь Маску в подготовке поединка по правилам ММА уже предложил тренер чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Джон Кавана заявил, что готов научить миллиардера драться в клетке.