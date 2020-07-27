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27 июля 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 27 июля 2020 года № 83 "О внесении изменений и дополнения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнение:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа:

текст "27 июля" заменить текстом "10 августа";

текст "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

2) абзац 2 подпункта 1.5 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"официального мероприятия, посвященного 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск;";

3) в пункте 5 указа:

текст ", а также работы зон фуд-кортов в торговых торгово-развлекательных центрах" исключить;

дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

"4) с 1 августа 2020 года деятельность по публичной демонстрации кинофильмов;

5) с 1 августа 2020 года проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением правительства Тульской области от 27.12.2019 № 681, за исключением профилактических осмотров и диспансеризации граждан старше 65 лет, а также больных хроническими неинфекционными заболеваниями.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзаца 3 подпункта 1, подпункта 3 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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