ТВ-3 откроет телесезон новым детективом о пропавших людях

Канал ТВ-3 анонсировал открытие нового телесезона в августе премьерой паранормального детективного сериала "Агентство О.К.О." от известного сценариста, а также - продюсера Ильи Куликова. Этот сериал расскажет о детективном агентстве, специализация которого - поиск пропавших людей. В "Агентстве О.К.О." трудятся девушка-экстрасенс Вика (Рина Гришина), бывший следователь Никита (Игорь Стам), психолог Оля (Даниэла Стоянович) и координатор поисково-спасательных отрядов Костя (Артем Ешкин).

Актриса Рина Гришина уже работала с Ильей Куликовым в сериале "Полицейский с Рублевки". Ее героиня в новом проекте "колючка", которая сторонится людей и доверяет только своему сверхъестественному дару. У нее нет задачи всем понравиться: она выбирает удобную одежду, носит дреды вместо локонов и татуировки вместо кружев. Именно из-за татуировок подготовка актрисы к съемкам в "Агентстве О.К.О." каждый раз занимала не менее двух часов, зато фанаты Рины в Instagram были в восторге от ее нового образа. Компаньон Вики - бывший следователь Никита в исполнении Игоря Стама (известен по проектам "Карпов", "Пятницкий", "Любовь на районе"). Когда-то ошибка, допущенная им, привела к трагедии, в которой он винит себя. Работа в агентстве для него - возможность вернуть уважение к самому себе. Хозяйка агентства - всевластная и загадочная бизнесвумен. В этой роли - Виктория Тарасова, которая запомнилась зрителям по сериалу "Глухарь" - также совместная работа с Ильей Куликовым. Однажды пережив потерю самого близкого человека, бизнеследи на свои деньги создала организацию, которая поможет каждому, независимо от его доходов, справиться с такой бедой - но не все так просто. Есть и другая цель создания "Агентства О.К.О.", но владелица до поры до времени скрывает эту тайну.

Каждая серия "Агентства О.К.О." - это новое дело. Детективов ждут: история человека, который позвонил маме из движущегося поезда, а после его никто не видел; пропавшей девушки, которой как будто никогда и не существовало; молодого парня - умника, "непроблемного" сына, который ушел на учебу и не вернулся, а до этого пару недель вел себя крайне подозрительно. Каждая история развивается по-своему, но ее участников неизменно ждут лихие драматические повороты.

Продюсеры 16-серийного проекта - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов, Андрей Семёнов. Режиссер-постановщик - Аня Мирохина. Дата выхода в телеэфир будет объявлена в ближайшее время.