Ученые США оценили влияние коронавируса на здоровье людей с диабетом

Коронавирус существенно осложняет состояние здоровья людей, которые страдают диабетом. В случае заражения, вирус вызывает серьезные осложнения. Об этом говорят результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Сан Франциско, которые публикует медицинский портал MedicalXpress.

"Диабет находится на втором месте среди всех заболеваний, отягчающих состояние зараженных коронавирусной инфекцией. Заболевшие COVID-19 диабетики в шесть раз чаще обычных пациентов нуждаются в госпитализации, а вероятность летального исхода у них выше в 12 раз", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Эксперты советуют в период пандемии внимательно контролировать уровень сахара в крови, избегать стрессов, не забывать про спорт, уделять достаточное внимание сну. Соблюдение санитарных требований людьми, страдающими диабетом, сейчас особенно важно. Защитные маски, социальная дистанция, частое мытье рук помогут уберечь организм от заражений коронавирусом, напоминают ученые.