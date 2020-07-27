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27.07.2020 12:37
Рубрика: Общество

Умер знаменитый японский дизайнер Кансай Ямамото

Текст: Мария Шепталова
Фото: EPA/ALEJANDRO GARCIA Фото: EPA/ALEJANDRO GARCIA
Фото: EPA/ALEJANDRO GARCIA

Известный японский дизайнер одежды и организатор впечатляющих развлекательных шоу Кансай Ямамото ушел из жизни в возрасте 76 лет. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, последние несколько месяцев он боролся с острым миелоидным лейкозом.

Также стало известно, что дизайнер скончался 21 июля, но его дочь Мираи сообщила об этом лишь 27 июля.

Фото: twitter.com/Variety
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Кансай Ямамото родился в феврале 1944 года. Он окончил университет Ниппон, а потом продолжил изучать моду в дизайнерских ателье. Весь мир о модельере Кансае Ямамото узнал в 70-е и 80-е годы прошлого века. Тогда он активно сотрудничал с такими звездами мировой величины как Элтон Джон, Стиви Уандер и Дэвид Боуи. Для выступлений Боуи он создавал запоминающиеся футуристические костюмы. Показы коллекций Ямамото собирали аншлаги в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

В начале 1990-х годов Кансай Ямамото увлекся продюсированием и стал организовывать масштабные развлекательные шоу. Его уникальные шоу, в которых сочетались музыка, танцы, акробатика, элементы японских фестивалей, проводились по всему миру. Не стала исключением и Россия. В 1993 году в Москве шоу Ямамото собрало почти 120 тысяч зрителей, напоминает ТАСС.

На этом дизайнер не остановился и разработал в 2010 году внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.

В последние годы Кансай Ямамото создавал коллекции с использованием сюжетов из японского искусства и театра кабуки для Louis Vuitton.

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