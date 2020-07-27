Ураган разрушил часть стены на границе США с Мексикой

Ураган "Ханна" разрушил часть стены на границе США с Мексикой. Видео, на котором видно, как секции обрушиваются под напором ветра и ливня, появилось в сети микроблогов Twitter и вскоре стало вирусным. В настоящее время со страницы мексиканской журналистки Ядит Вальдес, первой разместившей это видео, оно удалено. Но ролик уже успели разместить у себя многие СМИ.

И сейчас идет спор о том, где была сделана эта запись. Изначально утверждалось, что этот участок располагается на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Однако представитель Службы таможенного и пограничного контроля США в долине Рио-Гранде Родерик Кайз заявил, что этого не может быть. По его словам, ураган ударил по Южному Техасу ночью, а видео записывалось явно в светлое время суток. Высказываются предположения, что стена была повреждена в штате Аризона.

Как бы то ни было, ролик вызвал шквал насмешек над президентом США Дональдом Трампом. Ранее он заявлял, что стена на границе с Мексикой является самой мощной в мире.

"Я надеюсь, что стена Трампа все еще находится на гарантии", - пишут пользователи соцсетей.