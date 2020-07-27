Утверждены новые правила работы аквапарков

Основные правила те же, что и для любых других организаций из сферы услуг. Особое внимание к здоровью персонала, санитайзеры на входе, использование средств защиты. Загруженность аквапарков не должна превышать 50 процентов от нормы. В раздевалках должна сохраняться социальная дистанция 1,5 метра (то есть занимать соседние шкафчики пока нельзя). А в буфетах разрешено продавать только еду и напитки, расфасованные индивидуально и в заводской упаковке.

Сохраняются повышенные требования к уборке и дезинфекции помещений.

При этом в сообщении Роспотребнадзора подчеркивается, что решение об открытии водных развлекательных учреждений принимается в каждом регионе местными властями в зависимости от конкретной ситуации.