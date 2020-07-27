В Австрии не разрешат снимать видео с коровами на пастбищах

"Альпы вместо пальмы" - этот призыв минтуризма Австрии поддержать поездки по стране неожиданно вышел боком. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, на альпийских лугах и пастбищах настоящей напастью этим летом стали туристы, которые то и дело норовят снять видео и даже селфи с коровами. Те испытывают стресс и могут стать угрозой людям. Министру Элизабет Кёстингер пришлось созвать в Вене экстренный "луговой саммит", на котором коллеги обсудили "Кодекс поведения на лугах и пастбищах", призванный вразумить путешественников.

Там, где раньше гуляли от силы сто человек в день, теперь бродят тысячи, жалуется глава Союза лугов и пастбищ Верхней Австрии Йоханн Фессль, у которого появилась новая головная боль, помимо волков. Как пишет FAZ, нередко взрослые и вроде бы разумные люди сажают своих детей на спины телят ради фото в Инстаграме. Другие специально пугают коров и снимают их бегство на видео для Тик Тока - недавно одно из них модераторам пришлось удалить из-за жестокости контента.

При этом они не понимают, что рискуют собственным здоровьем и даже жизнью. Только этой весной несколько туристов были атакованы и ранены коровами-матерями. По одной только Верхней Австрии уже установлено около 200 табличек с предупреждениями. Пешеходам рекомендуют не отклоняться от туристических троп, не приближаться к месту выпаса скота и отпускать собак с поводка.