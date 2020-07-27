В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы считают, что принятые в марте меры по поддержке американцев во время вызванного коронавирусом кризиса были избыточными.

Речь, в частности, идет о выплатах тем, кто остался без работы. "Многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. Мы не будем продлевать эту помощь", - заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Напомним, в конце марта Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах. Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса. Например, маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей. Об этом пишет ТАСС.