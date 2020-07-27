В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил о продлении режима чрезвычайной эпидемиологической обстановки до 31 августа. При этом предстоящие месяцы он назвал "исключительно тяжелыми".

Глава кабмина республики также выразил недовольство массовыми антиправительственными протестами, продолжающимися в городах страны каждый вечер уже третью неделю. Участники акций, при проведении которых сложно говорить о соблюдении карантинных мер, недовольны бедственным экономическим положением в государстве и рядом коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

По данным министерства здравоохранения Болгарии, число установленных случаев заболевания COVID-19 превысило психологическую отметку в 10 тысяч. При этом выздоровели более половины зараженных. Летальных исходов - 340.