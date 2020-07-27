В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы

Новости

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано" 14:05
Нерест трески не повлияет на достройку "Северного потока-2" 13:59
Песков дал совет по борьбе с фейками 13:58
В оросительном канале под Волгоградом нашли авто с пятью погибшими 13:53
Песков заявил о частых контактах Дегтярева с Москвой 13:51
Почта России закупит 93 автомобиля у "Камаза" в 2021 году 13:48
Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае 13:41
МИД КНР: Пекин располагает доказательствами глобального шпионажа США 13:36
В Германии будут проверять путешественников на COVID-19 в аэропорту 13:35
Вышел тизер брутального фантастического боевика от создателей "Мэнди" 13:33
Российские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана 13:32
Кевин Смит показал трейлер своего нового хоррора "Здесь был Килрой" 13:26
"Солнцепек" вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем 13:26
Обновленный портал госуслуг примет до 100 млн запросов в день 13:23
Президент Беларуси оценил качество "молочных рек" Несвижа 13:17
Бывшая супруга Элтона Джона подала на него крупный денежный иск 13:14
Жители Перми спасли тонущую девушку, выстроившись в живую цепь 13:08
На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил женщину 13:07
Видео: В Ижевске пьяный водитель автобуса врезался в бетонный забор 13:06
В Сети появился цикл видеоэкскурсий по самым известным отелям 12:54
В Сочи женщина попыталась за взятку пересечь границу с Абхазией 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 13:06
Рубрика: Власть

В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры прохождения муниципального фильтра кандидатами на должность главы региона. Подписи предлагается собирать через портал госуслуг. Авторами выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Напомним, что муниципальный фильтр ввели в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Все кандидаты на губернаторских выборах обязаны собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством).

В законопроекте предлагается использовать портал госуслуг при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона.

Пользоваться усиленной электронной подписью станет проще

- Это позволит минимизировать возможность фальсификации подписей, ускорить саму процедуру (особенно в субъектах, занимающих значительные территории), а также снизить расходы кандидата, - отметил один из авторов законопроекта, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Между тем идея не нова. О том, что целесообразно задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ, еще в прошлом году заявляла председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, это позволит сократить число "посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным".

А в мае этого года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал госуслуг. Речь о подписях, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Количество подписей, собранных онлайн, не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей. В июне в ЦИК заявили, что в эксперименте по сбору подписей через портал госуслуг в этом году смогут принять участие три региона: Пермский край, Чувашия и Челябинская область.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов