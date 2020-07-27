В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы

Напомним, что муниципальный фильтр ввели в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Все кандидаты на губернаторских выборах обязаны собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством).

В законопроекте предлагается использовать портал госуслуг при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона.

- Это позволит минимизировать возможность фальсификации подписей, ускорить саму процедуру (особенно в субъектах, занимающих значительные территории), а также снизить расходы кандидата, - отметил один из авторов законопроекта, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Между тем идея не нова. О том, что целесообразно задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ, еще в прошлом году заявляла председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, это позволит сократить число "посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным".

А в мае этого года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал госуслуг. Речь о подписях, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Количество подписей, собранных онлайн, не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей. В июне в ЦИК заявили, что в эксперименте по сбору подписей через портал госуслуг в этом году смогут принять участие три региона: Пермский край, Чувашия и Челябинская область.