В Германии будут проверять путешественников на COVID-19 в аэропорту

Власти Германии намерены ввести обязательное тестирование на коронавирус для путешественников, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководителя канцелярии федерального канцлера и министра по особым поручениям Хельге Брауна.

По его словам, правительство ФРГ обеспокоено ростом числа инфицированных в различных странах. В связи с этим рассматриваются более строгие меры для предотвращения ввоза в Германию вируса из районов, которые эпидемиологи считают опасными. В настоящее время тесты сдаются на добровольной основе, но делают это в основном те, кто и так проявляет осторожность и заботится о своем здоровье.

В настоящее время министерство здравоохранения Германии уже изучает юридический аспект этого вопроса. В поддержку этой инициативы уже высказался ряд политиков из Христианско-социального союза и Свободной демократической партии Германии. Лидер последней Кристиан Линднер также заявил, что путешественники должны сами платить за эти тесты (сейчас это делается бесплатно).

В настоящее время в составленном немецкими эпидемиологами списке стран с высоким риском заражения коронавирусом находятся порядка 130 государств. Из членов ЕС в нем значится на данный момент только Люксембург.