Федеральное агентство по труду Германии расследует факты мошенничества фирм, незаконно получивших от государства выплаты на сотрудников в рамках модели "сокращенной работы" - это что-то вроде нашей удаленки или вынужденного отпуска. Даже среди законопослушных немцев нашлись предприимчивые дельцы, быстренько записавшие в штат компаний своих родственников, а то и вовсе "мертвые души".

Как отмечает портал Spiegel online, власти изучают около 900 случаев предполагаемых махинаций, "которые удалось провернуть с неуемной криминальной энергией". Программа краткосрочной помощи бизнесу была экстренно разработана правительством, чтобы избежать массовых увольнений во время карантина. За пособиями обратилось почти 900 тысяч предприятий, сбавивших обороты производства или временно закрывшихся. Это позволило отправить их работников по домам с сохранением большей части зарплат.

В идеале проверка каждой заявки должна была занимать не менее трех недель. "Но в той горячей фазе у нас не было столько времени, - признал один из руководителей агентства по труду Даниэль Терценбах. - Кто-то создал фиктивную компанию-однодневку и получил деньги на сотрудников, которых не существовало вовсе. Другие в самом начале кризиса взяли на работу родственников и запросили на их имя выплаты по схеме сокращенной работы. Мы также наблюдаем, что некоторые компании формально отправили часть штата домой, но на деле люди продолжали работать". Жалобы поступали от самих сотрудников и от профсоюзов. По словам Терценбаха, тем внимательнее агентство будет производить окончательные расчеты.

Более половины компаний в ФРГ планируют и после пандемии оставить работников на удаленке

Между тем опрос Института экономических исследований в Мюнхене показал: более половины руководителей немецких компаний планируют и после завершения пандемии оставить своих работников на удаленной или частично удаленной работе. А министр труда ФРГ Хубертус Хайль объявил, что к осени его ведомство представит поправки в трудовой кодекс страны, закрепляющие "право на дистанционную работу".