В Гидрометцентре рассказали о "цветении" северных морей в России

Моря Северного Ледовитого океана обильно "зацвели" в России в конце июля. Из-за раннего таяния льда в их водах появилось большое количество фитопланктона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

"Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, прилегающие к территории нашей страны, сейчас активно "цветут". Это хорошо видно на спутниковых картах. Такое количество планктона в июле в водах Северного Ледовитого океана - редкость", - цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

По словам ученого, появление фитопланктона хорошо сказывается на экосистеме морей. Он увеличивает численность рыб и поглощает углекислый газ, защищая, таким образом, от глобального потепления. Также Роман Вильфанд назвал самые теплые на сегодняшний день моря. В лидерах - акватории Краснодарского края. На побережьях Туапсе, Сочи и Геленджика температура воды сейчас +27 градусов.