В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19

На Апеннинах в сентябре начнется производство вакцины от COVID-19. Совместной разработкой занимаются британские ученые из Оксфордского университета и итальянские специалисты, сообщает Libero.

По словам руководителя итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо, вакцина, которая уже прошла успешные испытания на тысячи пациентах, появится в свободной продаже в январе 2021 года.

"Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах. А через 12 месяцев у всей планеты будет иммунитет", - отметил Ди Лоренцо, пояснив, что речь идет о миллионах доз нового медицинского препарата.

Ожидается, что цена такой дозы будет варьироваться от 2 до 3 евро.