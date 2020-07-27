Итальянские сенатор, бывший член движения "5 звезд" и в недавнем прошлом тележурналист Джанлуиджи Парагоне официально объявил о создании политической партии "Италэкзит", которая "поможет стране вырваться из удушающих объятий Брюсселя".

На создание "Италэкзита" Джанлуиджи Парагоне главным образом вдохновили жители Апеннин. Восемь лет назад евроскептические настроения разделяли всего 15 процентов, в то время как в европейской семье хотели остаться 85 процентов респондентов.

Теперь же по данным опроса Termometro Politico, на фоне пандемии коронавируса почти половина итальянцев поддерживает выход страны из еврозоны и Евросоюза. Дело в том, что в начале эпидемии граждан Италии до глубины души разочаровали европейские соседи, привыкшие разглагольствовать о единстве, в трудную минуту решили действовать в одиночку.

Накануне запуска политического движения "Нет Европы для Италии - Италэкзит с Парагоне" сенатор встретился с лидером партии "Брексита" Найджелом Фараджем, благословившим его на реализацию британской модели на итальянской почве.

До выхода Джанлуиджи Парагоне на политическую арену, на Апеннинах то и дело появлялись движения, ратующие за выход из еврозоны. Однако до сегодняшнего дня все попытки ограничивались лишь громкими политическими заявлениями, которые так и не перешли в практическую плоскость. Парагоне утверждает, что его детище будет придерживаться иной стратегии.

"В Италии нет партии с четкой и ясной позицией, требующей выхода страны из Европейского Союза. Каждый думает остаться в Европе и попытаться исправить ее изнутри. Я думаю, что эта миссия бесполезна и невозможна. Мы хотим сделать другое, радикальное, политическое предложение, впервые предоставив итальянцам возможность проявить себя и выразить свое отношение к этому проекту", - пояснил сенатор, заверив, что Евросоюз обречен на уничтожение, так как в Брюсселе не допускают, что в один прекрасный день "народ может восстать".

Местные скептики убеждены, что время для столь громких политических заявлений выбрано весьма неправильно. Накануне в рамках "Фонда восстановления ЕС" Италия получила почти 209 миллиардов евро. В ответ своим недоброжелателям основатель "Италэкзит" уверенно заявляет, что весь этот куш пойдет "в пользу банков, а никак не на нужды простых итальянцев", которым в ближайшее время, помимо пережитого психологического стресса, неминуемо придется столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.

"Этими деньгами Италия загоняет себя в еще большие долги, скоро все в этом окончательно убедятся", - отмечает политик.

Несмотря на то, что партия Парагоне появилась на свет совсем недавно, опросы уже прочат ей поддержку 5 процентов населения. Воодушевленный этими неожиданными прогнозами сенатор верит, что со временем "Италэкзит" превратиться в авторитетную политическую силу, с мнением которой Европе, хочет она того или нет, придется считаться.

"Наш путь будет длинным, придется ждать до 2023 года. Но, начиная с этого момента, Европа станет моим лучшим союзником в избирательной кампании, потому что принятые ею меры наносят ущерб итальянцам. Когда "Италэкзит" займет ведущие позиции, Евросоюзу придется вступить в диалог с партией, движущей силой которой является демократический процесс, исходящий снизу", - резюмировал Джанлуиджи Парагоне.

Между тем

В Европе есть немало других движений, чьи идеологи ратуют за выход их стран из Евросоюза. Так, например, движение за отсоединение Франции от ЕС называется Frexit. Особую популярность оно получило во время президентских выборов 2017 года. Разговоры об отсоединении ходят и в Нидерландах (Nexit). Именно Амстердам, как утверждал один из ярых сторонников брекзита Найджел Фарадж, может вслед за Лондоном первым покинуть "умирающую Европу". Думают об отсоединении от единой Европы и в Австрии, где эта идея называется Oexit.

Подготовила Диана Ковалева