В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским

Атмосфера телефонной беседы президентов России и Украины была деловая, сообщили в Кремле.

"Конструктивная, деловая. И разговор был содержательный", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам режим прекращения огня и тот факт, что руководство самопровозглашенных республик именно в своем указе написало о бессрочном прекращении огня - это решение, которое заслуживает очень высокой оценки и вызывает удовлетворение", - также заметил представитель Кремля. "Это очень существенный положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения" - оценил он.

"В данном случае важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались взятых обязательств и договоренностей", - заключил Песков.