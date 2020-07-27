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Рубрика: В мире

В Одесской области ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной

Танкер "Делфи" на мели у побережья Одессы во время шторма, ноябрь 2019 г. Фото: Стрингер/РИА Новости Танкер "Делфи" на мели у побережья Одессы во время шторма, ноябрь 2019 г. Фото: Стрингер/РИА Новости
Танкер "Делфи" на мели у побережья Одессы во время шторма, ноябрь 2019 г. Фото: Стрингер/РИА Новости

На Украине власти Одесской области признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи". Об этом заявил глава области Максим Куцый, отметив, что соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье.

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Он уточнил, что ситуация признана чрезвычайной на местном уровне. Теперь это должна утвердить экспертная комиссия Госслужбы по ЧС, после чего "процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", - цитирует РИА Новости сообщение Куцего, опубликованное в Facebook. Он также отметил, что судовладелец будет обязан возместить стоимость работ и нанесенный ущерб.

Напомним, ЧП с танкером "Делфи" произошло в ноябре прошлого года. Судно сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Танкер получил пробоину и сел на мель в километре от пляжа "Дельфин". Авария привела к утечке нефти. Сообщалось, что судно ходит под молдавским флагом, но в Морском агентстве Молдавии уточнили, что "Делфи" лишили права ходить под флагом республики больше года назад.

В Одессе уже несколько раз пытались поднять затонувший танкер, однако сделать это так и не удалось.

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