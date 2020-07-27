В Петербурге отчим изнасиловал и задушил падчерицу

В Петербурге вынесен приговор мужчине, который признан виновным в гибели своей 14-летней падчерицы. Как сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, дело слушалось с участием присяжных заседателей. Их вердиктом Андрей Соколов единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

- Установлено, что Соколов 30 декабря 2018 года, находясь в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга, изнасиловал свою падчерицу 2004 года рождения, - сообщили в управлении, - а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как показало следствие, девочка оказывала отчиму сопротивление. Мужчина пытался заглушить ее крики подушкой и задушил.

Соколов приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.