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27.07.2020 08:29
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Текст: Ольга Игнатова
Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.

Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus). Желтая плесень может вызвать заболевания легких, черная - тяжелую интоксикацию. Есть данные о том, что заплесневевшие продукты вызывают такие заболевания, как аспергиллез, бронхиальная астма, а также способствую развитию перекрестной аллергии на ряд продуктов.

Фото: iStock
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Только зарождающуюся колонию плесени заметить очень сложно. Поэтому нужно ориентироваться еще на вкус и запах. Если у хлебобулочного изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, значит процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не есть. Ведь плесень очень быстро поражает весь продукт.

Для того, чтобы хлеб дольше оставался свежим и полезным, его лучше всего хранить в сухом темном месте, подальше от источников сырости и нагрева. Например, в хлебнице при температуре плюс 20-25 градусов и влажности воздуха не выше 70%. Находиться хлебница должна подальше от плиты, раковины, холодильника. Также не нужно класть хлеб на окно. Если хлеб хранится в полимерной упаковке, на него не должны падать солнечные лучи. Под прямыми солнечными лучами внутри упаковки начинает образовываться конденсат, а это благоприятно для развития плесени.

Хлеб в полиэтиленовом пакете плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, так как в полиэтиленовом и плотно закрытом пакете влаге испаряться некуда. Также быстрее начинает развиваться процесс плесневения в нарезанном хлебе.

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