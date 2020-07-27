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27.07.2020 21:11
Рубрика: Общество

Когда за парту?

В каком формате начнется новый учебный год
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Новый учебный год планируется начать в школах в обычном, традиционном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на брифинге в правительстве.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

- Начата подготовка к новому учебному году. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы, провести линейки. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей, - рассказал Сергей Кравцов.

По словам министра, перед началом учебного года все школы пройдут дезинфекцию, будет организован колл-центр по всем вопросам, связанным с организацией обучения.

- Хочу подчеркнуть, мы говорим именно о традиционной, классической форме. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, - заявил Сергей Кравцов. - При всех его плюсах дистанционную форму мы рассматриваем только как дополнение, как новые возможности для учителей и учащихся.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Это касается и так называемой "Цифровой образовательной среды", которая уже в сентябре начнет внедряться в регионах.

- В рамках этого проекта мы планируем обеспечить в школах наличие Wi-Fi для того, чтобы дети могли использовать проверенный контент в процессе обучения. Но опять же только в форме дополнения, а не подменять школьное образование, - рассказал Сергей Кравцов.

Кроме того, с 1 сентября, согласно поручению президента, классным руководителям будет ежемесячно выплачиваться по 5 тысяч рублей, при сохранении всех региональных выплат.

Также в регионах будет организовано бесплатное горячее питание учащихся в начальной школе.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Также на брифинге министр рассказал о том, что ограничения из-за пандемии не привели к ухудшению результатов ЕГЭ в этом году. Опасения, связанные с тем, что будут провалы в знаниях школьников, не оправдались. Более того, по сравнению с результатами прошлых лет средние баллы ЕГЭ-2020 выросли.

- Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно, никаких утечек в экзаменационных материалах не было, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы сопоставили средний балл ЕГЭ за 2020 год со средними баллами по предметам в период с 2016 по 2019 годы. Результаты единого госэкзамена действуют в течение 4 лет, поэтому это абсолютно репрезентативная выборка. Можно сделать вывод: все опасения по поводу срыва подготовки детей к ЕГЭ не подтвердились.

По словам министра, время проведения ЕГЭ было определено правильно: вспышек заболевания в ходе ЕГЭ не допущено. За все время дистанционного обучения образовательный процесс не останавливался ни на миг. Это в первую очередь заслуга учителей.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова
Общество Образование Правительство Минпросвещения

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